До Ради подали законопроєкт по ринку землі в остаточній редакції: що він передбачає

Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10, поданий з правками до другого читання, передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

Про це йдеться у порівняльній таблиці до другого читання, опублікованій на сайті Ради 3 січня.

Зокрема, передбачаються зміни у Земельному кодексі щодо набуття права власності на землю сільгосппризначення та загальної площі земельних ділянок.

Згідно із законопроєктом, набувати право власності на землю сільгосппризначення можуть:

громадяни України;

юрособи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України та/або держава та/або територіальні громади;

територіальні громади;

держава.

Також передбачається, що право власності на земельні ділянки можуть набувати банки і кредитні установи в порядку звернення стягнення на них як предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками і кредитними установами на торгах протягом 2 років з дня набуття права власності.

Водночас юрособи, засновниками або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які не є громадянами України, можуть набувати право власності на землю сільгосппризначення з дня та за умови схвалення цього на референдумі.

За будь-яких умов, у тому числі у випадку схвалення на референдумі, забороняється право власності на земельні ділянки:

юрособам, учасниками або бенефіціарами яких є іноземці - на землі державної та комунальної власності, а також - на землі, виділені власникам паїв, і які розташовані ближче 50 км від держкордону України (крім держкордону, який проходить по морю);

юрособам, учасниками або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ.

особам, які належали або належать до терористичних організацій;

юрособам, учасниками або бенефіціарами яких є іноземні держави;

юрособам, де неможливо встановити кінцевого бенефіціара;

юрособам, бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах;

фізичним та юрособам, стосовно яких застосовані санкції;

юрособам, зареєстрованим у державах, включених до списку тих, які не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до законопроєкту, загальна площа земельних ділянок сільгосппризначення у власності громадянина не може перевищувати 10 тисяч гектарів.

У власності юрособи (крім банків і кредитних установ) - не може перевищувати загальної площі земельних ділянок, які можуть перебувати у власності усіх її учасників, але не більше 10 тисяч гектарів.

Крім цього, передбачено, що розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок, проводяться у безготівковій формі.

Також не допускатиметься набуття права власності за відплатними договорами у разі відсутності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський запропонував комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів.



Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що дискусії з питання концентрації землі сільськогосподарського призначення в одних руках ведуться навколо 50 тисяч гектар, що в чотири рази нижче ніж в законопроекті №2178-10 прийнятому в першому читанні.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про запуск ринку землі сільгосппризначення.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

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Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда