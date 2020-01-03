Ринок землі: обмеження 10 тисяч гектарів не поширюватиметься на банки – радник прем'єра
Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2178-10 до другого читання не передбачає обмеження для банків щодо концентрації землі.
Про це повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак.
"На банки не буде розповсюджуватися обмеження 10 тис га в одні руки. У нас близько 50 банків готових кредитувати земельні угоди. Відповідно обмеження в 10 тис грн дозволило б кредитувати покупку лише на 500 тис га. А це менше 2% ринку", - написав він.
Мушак додав, що у разі вилучення заставної землі у свою власність банк має протягом 2 років продати її на електронних торгах. В іншому випадку земля вилучається у банку по спеціальній процедурі.
"Окремою задачею після голосування цього закону буде робота з підзаконними актами НБУ. Треба підвищити коефіцієнт покриття на землю з нинішніх 0.35 до 1.0.
Бо в іншому разі під землю вартістю 100 тис доларів можна буде взяти кредит лише на 35 тисяч доларів. А також змінити критерії до позичальників під земельні операції. Бо наразі велика кількість фермерів, маючи прибутковий бізнес, працюють в тіні і не зможуть довести банку свою платіжну спроможність. І відповідно будуть поза кредитним ринком", - зазначив радник прем'єра.
Він також назвав деякі фінансові моменти у фінальній версії базового законопроєкту 2178-10.
Зокрема, під час розрахунків за землю передбачається лише безготівкова оплата. Крім цього, покупець має надати документи щодо законності походження коштів, за які купується земля.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський запропонував комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що дискусії з питання концентрації землі сільськогосподарського призначення в одних руках ведуться навколо 50 тисяч гектар, що в чотири рази нижче ніж в законопроекті №2178-10 прийнятому в першому читанні.
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про запуск ринку землі сільгосппризначення.
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.
13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.
Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.
Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.
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Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"
Економічна правда
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