Ринок землі: обмеження 10 тисяч гектарів не поширюватиметься на банки – радник прем'єра

Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2178-10 до другого читання не передбачає обмеження для банків щодо концентрації землі.

Про це повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак.

"На банки не буде розповсюджуватися обмеження 10 тис га в одні руки. У нас близько 50 банків готових кредитувати земельні угоди. Відповідно обмеження в 10 тис грн дозволило б кредитувати покупку лише на 500 тис га. А це менше 2% ринку", - написав він.

Мушак додав, що у разі вилучення заставної землі у свою власність банк має протягом 2 років продати її на електронних торгах. В іншому випадку земля вилучається у банку по спеціальній процедурі.

"Окремою задачею після голосування цього закону буде робота з підзаконними актами НБУ. Треба підвищити коефіцієнт покриття на землю з нинішніх 0.35 до 1.0.

Бо в іншому разі під землю вартістю 100 тис доларів можна буде взяти кредит лише на 35 тисяч доларів. А також змінити критерії до позичальників під земельні операції. Бо наразі велика кількість фермерів, маючи прибутковий бізнес, працюють в тіні і не зможуть довести банку свою платіжну спроможність. І відповідно будуть поза кредитним ринком", - зазначив радник прем'єра.

Він також назвав деякі фінансові моменти у фінальній версії базового законопроєкту 2178-10.

Зокрема, під час розрахунків за землю передбачається лише безготівкова оплата. Крім цього, покупець має надати документи щодо законності походження коштів, за які купується земля.