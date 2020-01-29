Новини 29 січня: звільнення Кравцова, зниження податків для IT, кодування ТБ-каналів

Про звільнення Кравцова. Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова.

Про зниження податків для IT. Міністерство цифрової трансформації пропонує ввести спеціальний пільговий режим, який дозволяє знизити податкове навантаження на компанії, котрі створюють та використовують об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі для IT-компаній.

Про ліквідацію морських інспекцій. Кабінет міністрів ліквідував Кримсько-Чорноморську та Азовську "морські" інспекції.

По кодування ТБ-каналів на супутнику. Чотири медіагрупи - StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп" - у ніч на 29 січня закодували сигнал своїх 22 телеканалів на супутнику.

Про видобуток газу. 5 найбільших газових родовищ держпідприємства "Укргазвидобування" виснажені на понад 80%, держкомпанія проводить розвідку нових ділянок.

Про Подільський мостовий перехід. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває і до кінця цього року автосполучення ним (між лівим та правим берегами) відкриють.

Про затори у Києві. Київ погіршив свій рейтинг на 1 позицію, і посів 12-місце у світі (та 3-є у Європі) серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах.

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"Чорний вівторок" для голови "Укрзалізниці": за що звільняють Кравцова і чому це буде непросто

Наглядова рада "Укрзалізниці" після довгих вагань ухвалила рішення щодо звільнення голови компанії Євгена Кравцова. Тепер м'яч на боці уряду, який має поставити крапку у цьому питанні.

Як на долоні: що можна дізнатися про вас з офіційних баз даних

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