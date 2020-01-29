Київ посів 3-тє місце в Європі за рівнем заторів

Київ погіршив свій рейтинг на 1 позицію, і посів 12-місце у світі (та 3-є у Європі) серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах.

Про це повідомляє дослідження рейтингу TomTom.

Поруч з Києвом у всесвітньому рейтингу розташувались Бангкок та Мехіко. Всього рейтинг охопив 416 міст. Найбільш завантажені — індійське місто Бенгалуру, столиця Філіпін - Маніла, та столиця Колумбії - Богота.

У Європі столиця України посідає 3-є місце у рейтингу, поступаючись лише Москві та Стамбулу. Одеса в європейському рейтингу посіла 7-е місце.

За даними рейтингу, кияни проводить у пробках в середньому 30 хвилин на день. За рік тривалість перебування в заторах набігає 9 днів та 11 годин.

За цей час, згідно з TomTom можна зв’язати 57 шапок, або 10 светрів. Або подивитися 200 епізодів "Гри престолів".

Найбільш незручний час для пересування містом у четвер між 18:00 та 19:00.

У 2019 році найбільш завантаженим днем було 23 січня, а найменш 28 квітня.

Також у всесвітньому рейтингу присутні ще три українські міста: Одеса (18-те місце), Харків (29-те місце) та Дніпро (47-е місце)

Нагадуємо:



Нещодавно радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що, у гіршому випадку, транспорт може паралізувати Київ у цьому році, за оптимістичним прогнозом - через два роки.

"Ми в минулому році були на 13 місці в світі за заторами по рейтингу TomTom (щорічний рейтинг міст світу з найбільш завантаженими дорогами - ред.). У цьому буде ще гірше, тому що було багато ремонтів. Наше завдання - вийти з першої 20-ки цього рейтингу, бажано - піти в 50-ку", - додав радник Кличка.