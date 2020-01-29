Українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику

Чотири медіагрупи - StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп" - у ніч на 29 січня закодували сигнал своїх 22 телеканалів на супутнику.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Зазначається, що момент кодування після опівночі зафіксував та виклав на YouTube медіаексперт Олександр Глущенко.

"Замість відео телеканалів на екрані зявилися плашки, що повідомляють про кодування, або ж просто повідомлення тюнера "Ошибка канала", - йдеться у повідомленні.

Медіаексперт Олександр Глущенко розповів виданню, що у відкритому доступі на супутнику залишився телеканал УНІАН ТБ групи "1+1 медіа", який попередньо мав закодуватися разом з іншими каналами групи.

Також у телеканалу "Україна" крім закодованої основної супутникової частоти залишився дублюючий сигнал у кодуванні BISS (умовно закодований). Станом на 12:00 цей сигнал "України" вже теж закодовано.

У прес-службі "1+1 медіа" заявили, що УНІАН ТБ продовжить мовити у відкритому доступі на короткочасний період після кодування для забезпечення перехідного періоду для тих абонентів, які не встигли завчасно подбати про доступ до телеканалів. Під час цього перехідного періоду на каналі буде розміщене нагадування для глядачів.

Про точну дату кодування УНІАН ТБ група повідомить додатково.

Нагадємо:

Українські медіагрупи "1+1 media", StarLightMedia, "Інтер медіа груп" та "Медіа Група Україна" вирішили перенести дату кодування супутникового сигналу з 20 на 28 січня 2020 року.

В Україні працюють два великих супутникових оператора - Viasat і Xtra TV. Щоб мати можливість користуватися послугами цих компаній, абоненти "Відкритого супутника" повинні встановити провайдерский приймач і щомісяця платити абонентську плату. У відкритому доступі залишаться регіональні, нішеві і ще ряд телеканалів. Їх близько 40.