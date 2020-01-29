Прем’єр: Уряд ліквідовує "морські інспекції" через іхню неефективність

Кабінет міністрів ліквідував Кримсько-Чорноморську та Азовську "морські" інспекції.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"У Держекоінспекції існували 2 окремі "морські" інспекції — Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах.

На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників.

Фактично ці органи повністю себе дискредитували — і сьогодні ухвалено рішення про їхню ліквідацію", - пише прем’єр.

За його словами, функції з контролю суден тепер будуть передані до обласних інспекцій. Відтепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції.