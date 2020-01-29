У Мінцифри пропонують ввести податковий пільговий режим IP-Box для IT

Міністерство цифрової трансформації пропонує ввести спеціальний пільговий режим IP-Box (Intellectual Property Box), який дозволяє знизити податкове навантаження на компанії, котрі створюють та використовують об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі для IT-компаній.

Про це повідомляється на сайті Мінцифри.

Зазначається, що такий режим уже діє в 19 країнах Європи.

"Ми продовжуємо шукати оптимальну форму оподаткування, готові запропонувати для обговорення інший формат, який створить комфортні умови не тільки для ІТ-галузі, а й для працівників усіх креативних і наукомістких сфер - режим IP-Box", - йдеться у повідомленні.

Замість зниження ставки податку на прибуток у відомстві пропонують зменшити суму, з якої цей податок потрібно сплатити.

"Тобто, замість того, щоб нараховувати 18% на весь прибуток підприємства, ми пропонуємо нараховувати його тільки на суму без урахування витрат на R&D (Research & Developmet). Максимальна знижка може становити до 80%.

Те ж стосується і ЄСВ: режим дозволить платити не 22% з усієї суми, спрямованої на зарплату, а тільки з суми, яка залишиться після розрахунку знижки", - пояснили в Мінцифіри.

Серед цільової аудиторії такого пільгового режиму у міністерстві розглядають IT-сектор, MedTech, високотехнологічне виробництво, AgroTech, FinTech, а також інші галузі, які виробляють інтелектуальну власність.

У Мінціфри пропонують ввести знижену ставку для підприємств на: доходи від продажу/передачі прав об'єкта інтелектуальної власності; платежі за ліцензійним договором; а також на компенсацію за порушення прав інтелектуальної власності.

"Система абсолютно зрозуміла і звична для іноземних інвесторів, при цьому не вимагає впровадження нових систем оподаткування. Також вона підтримує підприємства, які працюють як на зовнішній, так і на внутрішній ринок", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри підкреслили, що запропоновані зміни не зачіпають 3-ї групи ФОП. Усі, хто хоче працювати як фізичні особи-підприємці, і в подальшому матимуть таку можливість без перешкод з боку держави.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації пропонує створити єдиний податок для юридичних осіб в IT-сфері без обмеження обігу на рівні 4-7%.

Економічна правда