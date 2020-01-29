Автосполучення через Подільсько-Воскресенcький міст відкриють до кінця року — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває і до кінця цього року автосполучення ним (між лівим та правим берегами) відкриють.

Про це він сказав під час перевірки робіт з будівництва об'єкту, передає прес-служба Кличка.

"Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває і взимку. Вже завершили процес монтажу верхніх тимчасових опор. І ми починаємо новий, важливий етап – встановлення натяжних тросів, що забезпечуватимуть надійність конструкції мосту, розрахованого на автосполучення та лінію метро", - розповів Кличко.

Зазначається, що до початку квітня цього року Київ має отримати 68 тросів, 4 з них вже надійшли на будівництво. Роботи з їх встановлення розпочнуть в травні цього року.

"Також триває процес зварювання металоконструкції частини мосту в напрямку Подолу. За кілька місяців за допомогою кранів її встановлять на місце. І за кілька місяців підрядники обіцяють добудувати частину перегону мосту від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу через залізницю на лівому березі. Там триває процес бетонування опор", - повідомили у прес-службі мера.

За словами Кличка, проектна пропускна спроможність нового мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу.

"Сьогодні добова інтенсивність руху автотранспорту п’ятьма мостами через Дніпро у Києві складає близько 300 тис. авто. І в "часи пік" пропускна спроможність мостів перевищується майже у 3 рази", - сказав він.

"Подільсько-Воскресенський - найбільший арочний міст в Європі. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі, прокладуть також і трубопровід.

Місто в повному обсязі фінансує такий великий об’єкт. Близько 3 мільярдів гривень плануємо виділити в 2020-му", - підкреслив мер Києва.

"Наприкінці цього року ми відкриємо автосполучення ним і після цього розпочнемо будівництво гілки метро на Троєщину", - додав Кличко.

Нагадаємо:

У січні 2019 року Кличко заявляв, що за півтора – два роки в столиці планують відкрити автомобільне транспортне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

Китайська China Railway International Group підтвердила завершення попереднього техніко-економічного обгрунтування проекту будівництва четвертої гілки метро у Києві.

Вартість будівництва оцінюють у 2 млрд доларів, при цьому 85% від прогнозованої вартості проекту пропонується забезпечити за рахунок кредиту від китайських фінансових установ.

За проектом будівництва нової лінії метрополітену її протяжність буде майже 30 км з 13-ма станціями. Також буде побудована пересадочна лінія протяжністю 1 км між кільцевою електричкою та новою четвертою лінією.

Для її експлуатації має бути споруджено два електродепо – основне "Троєщина" і друге – "Гатне". Передбачається, що будівництво триватиме 5 років. Розпочати його зможуть після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

Економічна правда