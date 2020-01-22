Новини 22 січня: євробонди, промисловість, Deutsche Bahn
Про євробонди. Міністерство фінансів оголосило про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в євро.
Про промисловість. У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.
Про ринок землі. Верховна Рада на початку лютого може проголосувати в другому читанні законопроект №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
Про Deutsche Bahn. Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".
Про електронну акцизну марку. Уряд запустить пілотний проєкт електронної акцизної марки. Її принцип роботи полягатиме у нанесенні штрих-коду на паперові акцизні марки.
Про НБУ і Коломойського. Верховний Суд відхилив касаційну скаргу НБУ до компанії Ігоря Коломойського ТОВ "Гаджибей" щодо стягнення з неї іпотеки у рахунок погашення кредитів рефінансування, виданих Приватбанку до націоналізації і за якими компанія Коломойського стала поручителем.
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