Мінінфраструктури підписало з Deutsche Bahn меморандум про співпрацю
Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".
Про це повідомив у Facebook прем'єр Олексій Гончарук.
"Щойно Міністерство інфраструктури підписало із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn "Меморандум про взаєморозуміння".
Цей альянс — це логічне продовження Плану реструктуризації Укрзалізниці, яке анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року", - написав він.
За його словами, застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні.
"Після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня у Києві, ми прийшли до розуміння формату співпраці, а саме — Україна повністю зберігатиме за собою контроль над Укрзалізницею. Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.
Тож одразу відкидую всі чутки — про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця, мова не йде", - підкреслив голова уряду.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.
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Економічна правда
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