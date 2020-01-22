Мінінфраструктури підписало з Deutsche Bahn меморандум про співпрацю

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Про це повідомив у Facebook прем'єр Олексій Гончарук.

"Щойно Міністерство інфраструктури підписало із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn "Меморандум про взаєморозуміння".

Цей альянс — це логічне продовження Плану реструктуризації Укрзалізниці, яке анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року", - написав він.

За його словами, застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні.

"Після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня у Києві, ми прийшли до розуміння формату співпраці, а саме — Україна повністю зберігатиме за собою контроль над Укрзалізницею. Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

Тож одразу відкидую всі чутки — про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця, мова не йде", - підкреслив голова уряду.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

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Економічна правда