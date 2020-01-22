Зарплати міністрів і керівників держкомпаній: з чого складаються, як нараховуються і що з KPI

Що треба знати про оклади, премії, винагороди та структуру зарплат урядовців і топ-менеджерів державних підприємств. ЕП зробила детальний аналіз, звернувшись до профільних фахівців і до законів.

З чого почався скандал із зарплатами? В Україні розгорівся черговий скандал через зарплати міністрам та керівникам державних підприємств. Cпочатку з поодиноких джерел стало відомо, що українські міністри та їхні заступники отримали передноворічні премії і надбавки в розмірі декількох сотень відсотків від окладу, що викликало обурення у частини суспільства. Згодом уряд оприлюднив усі зарплати міністрів, що лише посилило невдоволення. Пізніше предметом дискусії також стали зарплати керівників державних компаній. Найбільше дісталось на горіхи керівнику "Укрпошти" Ігорю Смілянському, який буцімто у 2020 році буде отримувати майже 1,9 млн гривень на місяць. Проте він сам та його прес-служба це спростовують. З новою силою "зарплатний" скандал спалахнув після заяви міністерки освіти Ганни Новосад, яка заявила, що на зарплату 36 тис. гривень не змогла б утримувати дитину. Раніше темою для подібних гучних суперечок був рівень винагороди керівників "Нафтогазу" Андрія Коболєва та Юрія Вітренка. На жаль, тема заробітної плати високопосадовців в Україні має багато міфів та спекуляцій, які час від часу випливають залежно від політичної ситуації. ЕП пояснює, чи є раціональний підхід у виплаті зарплат топ-чиновникам, від чого залежить розмір зарплат і до чого тут реформа державної служби?

Міністри, заступники, керівники держкомпаній, депутати. Усі вони отримують різні зарплати і різниця в десятки разів. Чому? Тут треба чітко розділяти питання заробітної плати для політичних посад (депутати, міністри, заступники міністрів); державних службовців (працівників міністерств, агентств та служб) і керівників та працівників державних підприємств (ДП). Усі три групи мають різні завдання та відповідальність, потребують різних знань та вмінь на своїх посадах, тому і підходи до оплати праці мають бути абсолютно різні.

Давайте спочатку. З чого складається зарплата міністра або його заступників? Обов’язкові виплати виглядають так: Посадовий оклад (ПО): міністра – 16 000 грн, заступник – 14 000 грн. Надбавка за вислугу років – 3% від посадового окладу за кожен рік, не більше 50% від окладу. До перемінних виплат відносяться: Надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу Премія відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу. Матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Наразі фактично більшу частину зарплат міністрів становлять саме премії та надбавки.

Наскільки відрізняється зарплата прем’єр-міністра від міністра, його заступників та керівників відділів? Відповідно до постанови, посадовий оклад прем’єр-міністра становить 20 тис. грн, першого віце-прем’єр-міністра – 18 тис. грн, віце-прем’єр-міністра – 17 тис. грн, міністра – 16 тис. грн, першого заступника міністра – 15 тис. грн, заступника міністра – 14 тис. грн. Проте не забуваємо про те, що міністри можуть отримувати премії та надбавки.

Міністерка освіти Новосад каже, що раніше в тому ж міністерстві, працюючи на іншій посаді отримувала більше? Як так? До призначення міністром Ганна Новосад очолювала директорат стратегічного планування та європейської інтеграції в Міністерстві освіти та науки. Оплата праці на цій посаді, як і на інших посадах "фахівців з питань реформ (ФПР), відповідно до домовленостей з ЄС про надання гранту на реформу держуправління, регулюється окремими правилами. Вони гарантують виплату ФПР спеціальної надбавки, але одночасно забороняють виплачувати їм інші надбавки та премії. Відповідно до декларації, за 2018 рік Новосад отримувала на посаді керівника директорату 62 225 грн на місяць –приблизно 50 тис. грн на руки. Оклад міністра становить 16 тис. грн, до 100% окладу може складати надбавка за інтенсивність праці, ще по 3% окладу – доплата за кожен рік вислуги років на посаді та держслужбі, премія та щорічна матеріальна допомога в розмірі до середньомісячної зарплати працівника. Таким чином, без додаткових премій, які погоджує віце-прем’єр, ми й виходимо на 36 тис. грн на місяць, або 29 тис. грн на руки.

Чому зарплати в міністрів різні? Основна причина – наявність різного фонду оплати праці у міністерств, який щороку затверджується в держбюджеті. Від фонду залежить розмір премій та надбавок для міністрів та їх заступників. Зазвичай, чим більше відомство (більша гранична чисельність), тим більше там вакансій, а отже, і більше економія фонду оплати праці, з якої і виплачується премія всім працівникам органу, включаючи міністра та його заступників. За словами керівника групи реформування державного управління Офісу реформ Кабміну Івана Хілобока, міністри повинні мати єдиний прозорий оклад та не отримувати щомісяця різні надбавки і премії, оскільки визначити їх справедливо для таких посад дуже важко.

Як взагалі приймається рішення про нарахування премій та надбавок членам уряду? Рішення про премії та надбавки погоджує: 1) прем’єр-міністру, першому віце-прем’єр-міністру, віце-прем’єр-міністру України, міністру Кабінету Міністрів та його заступникам – прем’єр-міністр; 2) іншим міністрам – віце-прем’єр-міністр; 3) першому заступнику та заступнику міністра – міністр.

За що високопосадовці отримують ті премії? За словами Хілобока, керівника групи реформування державного управління Офісу реформ Кабміну, на однакових посадах зарплата повинна бути приблизно однаковою. Усі депутати, міністри та заступники міністрів повинні отримувати приблизно однаковий рівень зарплати, бо вони мають однаковий рівень політичної відповідальності. Для політичних посад – не повинно бути премій, але повинен бути високий фіксований однаковий оклад, що відповідає функціоналу та рівню відповідальності посади. Бажано, щоб оклад був прив’язаний до мінімальної зарплатні, тоді буде зв’язок між ростом економіки (мінімальної зарплати) та зарплатою політика. А для керівника державної компанії, наприклад, навпаки: більша частина зарплати повинна залежати від результатів їх роботи, включаючи премії та бонуси за конкретні результати. Оскільки фокус роботи ДП – приносити максимальний прибуток державі. Премії і зарплати: скільки мають отримувати чиновники

А що з KPI, чи формує їх хтось для тих же самих міністрів? Наразі немає чіткого юридичного зв’язку між виконанням завдань і заробітною платою (премією) міністрів та заступників. Формально рівень зарплат міністрів та їх KPI визначає Кабінет міністрів як колегіальний орган. KPI для міністрів фактично визначені у програмі діяльності уряду. Верховна Рада затверджує програму і контролює її виконання через щорічний звіт Кабміну. Неформально прем’єр-міністр може встановлювати КРІ для міністрів, але відсутній юридичний механізм контролю та стимулювання виконувати такі КРІ. Не так давно президент видав указ, який нібито встановлює завдання для міністрів, але президент не має юридичного права встановлювати завдання для міністрів. При цьому нинішній уряд та міністри намагаються активно виконувати цей указ та звітують про його виконання до Офісу президента.

Чи відрізняється українська практика виплати зарплат високопосадовцям від загальносвітової і чи коректно порівнювати? Загальносвітова практика показує, що ключовим (найбільшим) елементом зарплати високопосадовців є посадовий оклад, зазвичай достатньо високий (приблизно 3-10 тис. євро в місяць). Премій та доплат майже немає, є компенсація витрат та відрядження та інші витрати. В Україні поки навпаки, оклад для міністра дуже маленький – 16 000 грн і великі премії щомісяця. Але дуже важливо не тільки скорочувати премії, але одночасно підвищувати оклади. У 2018 році, наприклад, середня зарплата керівництва міністерств становила 50 тис. грн. Це втричі нижче, ніж в приватному секторі. Враховуючи різні аналізи ринку зарплат в Києві, зарплатня міністра повинна бути не меншою 100 тис. грн.

У нас ще є керівники держпідприємств. Хто для них визначає зарплату? Процедура встановлення зарплат для топ-менеджерів у державному та приватному секторах приблизно однакова. В приватній компанії власники укладають контракт з СЕО, який буде керує підприємством відповідно до встановленого ними плану. У державному секторі — так само. Відмінність лише у тому, що власником державних компаній є український народ, який керує підприємствами через представництва у вигляді Кабінету міністрів чи профільних міністерств. Зарплати керівників держпідприємств визначають наглядові ради або профільні міністерства, яким ці ДП підконтрольні, якщо наглядові ради не створені. Порядок нарахування зарплат визначений постановою уряду. Виходячи з документу, розмір зарплати залежить від розміру компанії. Крім того, можливе нарахування премій у випадку виконання переліку умов. Скільки повинні заробляти державні топ-менеджери

Якщо підприємство працює в збиток, за чий рахунок закривається "дірка" і сплачується зарплата менеджменту? Якщо йдеться про короткий період, воно може профінансувати його за рахунок попередніх прибутків, взяти позику та/або скоротити витрати для запобігання збитків в майбутньому. Якщо ж це систематично, воно або банкрутує, або може фінансуватися коштами платників податків, як покривався дефіцит "Нафтогазу" за часів президентства Віктора Януковича.