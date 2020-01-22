За ринок землі Рада голосуватиме на початку лютого — Арахамія

Верховна Рада на початку лютого може проголосувати в другому читанні законопроект №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна.

"Думаю, на початку лютого проголосуємо (закон про землю - ред.) в Раді, і ринок землі, нарешті, з'явиться", - сказав він в середу в кулуарах Українського дому в Давосі.

За словами Арахамія, він розраховує на це з урахуванням останніх внесених правок до законопроекту.

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Нагадуємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Президент Володимир Зеленський запропонував комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів.



До другого читання проєкту закону подали понад 4000 правок. За словами радника прем'єр-міністра з економічних питань Олексія Мушака, розгляд законопроєкту може зайняти від 3 годин до 2 місяців.

На пленарному тижні 13-17 грудня Верховна Рада не розглядала друге читання законопроєкта №2178-10 від "Слуги народу" щодо зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

Голова фракції Слуга Народа, Арахамія тоді заявив:

"Враховуючи те, що є ризики, що може бути заблокована Верховна Рада на декілька місяців, ми хочемо проголосувати всі важливі законопроєкти, які з минулого року ще залишилися в другому читанні і таке інше, і потім вийти в землю. Тому що земля може просто заблокувати парламент".

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