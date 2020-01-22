Дубілет придумав, як зекономити на впровадженні електронної акцизної марки

Уряд запустить пілотний проєкт електронної акцизної марки. Її принцип роботи полягатиме у нанесенні штрих-коду на паперові акцизні марки.

Про це написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

"Ми знайшли рішення, яке заощадить бізнесу та державі багато грошей та часу", – написав Дубілет.

За словами міністра, впровадження електронної акцизної марки за прикладом інших країн вимагало б великих витрат з боку держави та з боку бізнеса. "До того ж, на її впровадження пішли б роки", – додав він.

"Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними для магазинів пристроями. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише "пікати" у касовий чек, як звичайний товар", – написав міністр Кабінету міністрів.

Таким чином, система не вимагатиме від бізнесу купівлі нового обладнання.

"А державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему, а буде достатньо правильно працювати з інформацією, яка передається в касові чеки", – заявив Дубілет.

"Таким чином, у нас досить швидко може запрацювати система, яка "активує" і "деактивує" акцизні марки. Це дозволить створити простий мобільний додаток (або чат-бот), яким податківці та громадяни зможуть сканувати акцизні марки і перевіряти їх достовірність. Втім, навіть без цього додатка система призведе до скорочення чорного ринку", – написав міністр.

Нагадуємо:

У жовтні повідомлялося, що представники бізнес-спільноти мають інформацію, що у Мінфіні уже відбулося 2 засідання робочої групи з приводу впровадження електронної акцизної марки, але на жодне з них не запросили представників від бізнесу.

Раніше Дубілет заявив, що в уряді запустили проект, у рамках якого спробують знову зробити ринки сигарет та алкоголю "білими".

Економічна правда