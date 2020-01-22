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Україна випустить 10-річні євробонди

Середа, 22 січня 2020, 13:39

Міністерство фінансів оголосило про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в євро.

Про це повідомляє сайт відомства.

Мінфін залучив BNP Paribas, J.P. Morgan та Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами сьогодні, 22 січня.

Видання НВ отримало презентації Мінфіну для інвесторів у якій пояснюється, чому облігації будуть у євро і чому саме в цей період.

 

У презентації наголошується, що єврооблігації зможуть перебалансувати валютний ризик держборгу України і підтримати приплив євро в країну, компенсуючи відтік платіжного балансу, в основному в євро.

 

Також у презентації виділяються, нещодавно досягнені домовленості  МВФ з Україною про нову трирічну програму розширеного фінансування на загальну суму $ 5,5 млрд.

Згідно з презентацією Мінфіну, бажання залучити гроші зараз пояснюється тим, що цей випуск відбувається після успішного завершення президентських і парламентських виборів в квітні і липні 2019 року, а також стійкого економічного зростання протягом 15 кварталів поспіль.

Нагадуємо, востаннє Україна випускала євробонди у червні 2019 року, тоді держава здійнисла випуск 1 мільярда євро з прибутковістю 6,75%.

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облігації

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