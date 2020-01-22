Верховний Суд дозволив компанії Коломойського не погашати частину боргу перед НБУ

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу НБУ до компанії Ігоря Коломойського ТОВ "Гаджибей" щодо стягнення з неї іпотеки у рахунок погашення кредитів рефінансування, виданих Приватбанку до націоналізації і за якими компанія Коломойського стала поручителем.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

У Нацбанку підкреслили, що, аби у нарадчій кімнаті ухвалити рішення про відхилення касаційної скарги, суддям Верховного Суду знадобилось менше однієї хвилини.

"До націоналізації ПриватБанку, ексвласники банку та пов’язані з ними компанії (зокрема ТОВ "Гаджибей") поручились перед Національним банком власними статками та майном, що заборгованість за кредитами рефінансування буде погашена. Сьогодні обсяг такої заборгованості складає 7,6 млрд грн.