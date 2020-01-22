Верховний Суд дозволив компанії Коломойського не погашати частину боргу перед НБУ
Верховний Суд відхилив касаційну скаргу НБУ до компанії Ігоря Коломойського ТОВ "Гаджибей" щодо стягнення з неї іпотеки у рахунок погашення кредитів рефінансування, виданих Приватбанку до націоналізації і за якими компанія Коломойського стала поручителем.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
У Нацбанку підкреслили, що, аби у нарадчій кімнаті ухвалити рішення про відхилення касаційної скарги, суддям Верховного Суду знадобилось менше однієї хвилини.
"До націоналізації ПриватБанку, ексвласники банку та пов’язані з ними компанії (зокрема ТОВ "Гаджибей") поручились перед Національним банком власними статками та майном, що заборгованість за кредитами рефінансування буде погашена. Сьогодні обсяг такої заборгованості складає 7,6 млрд грн.
Національний банк задля погашення частини боргу, хотів стягнути заставне майне ТОВ "Гаджибей", а саме дві земельні ділянки у Одеській області", - йдеться у повідомленні.
Суд вирішив, що НБУ задля погашення боргу може здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджибей" лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків Приватбанку.
"Таке рішення створює ризик, коли ексвласники Приватбанку зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань", - наголосили у НБУ.
Нагадаємо:
У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній - майнових поручителів.
Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав Приватбанку упродовж 2008–2015 років. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами.
На сьогодні на різних стадіях судового процесу перебуває ще понад 200 подібних справ не лише щодо Приватбанку, а й банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними та досі не виконали власних зобов’язань за кредитами рефінансування.
Економічна правда
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