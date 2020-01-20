Новини 20 січня: схема з метро на Виноградар, різке зростання безробіття та Микитась, якого "зняли" з літака

Про різке зростання безробіття. За грудень офіційна кількість безробітних осіб в Україні різко зросла на 15% — з 288,9 тисячі у листопаді, до 338,2 тисячі в грудні 2019 року.

Про схему з "метро на Виноградар". Бенефіціари генпідрядника продовження "зеленої" гілки метро – компанії "Київметробуд" – поклали авансові кошти на роботи на депозит і виводили відсотки на треті компанії.

Про Микитася, якого "зняли" з літака. Колишнього нардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень, зняли з рейсу при спробі вильоту з України 20 січня.

Про зниження платіжок. У 124 містах України 131 підприємство теплокомуненерго здійснили перерахунок та знизили платіжки за тепло і гарячу воду до 30%, це стало можливим, через зниження ринкових цін на газ.

Про рейтинги. У рейтингу інноваційних економік-2020 від агентства Bloomberg Україна втратила 3 позиції та посідає 56 місце із 60 у рейтингу.

Про газ з РФ. Можливість купівлі "Нафтогазом" природного газу безпосередньо у "Газпрома" залежатиме як від ціни, яку буде готова запропонувати російська компанія, так і від рішення Кабміну.

Про світову економіку. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в 2020 році світова економіка прискориться до 3,3% (з 2,9% в 2019 році), а в 2021 році на 3,4%.

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13 дивовижних технічних новинок з виставки в Лас-Вегасі

Штучні люди, принтер для обличчя, гнучкий ноутбук, телевізори 8К, електромобіль від Sony. Щорічна виставка споживчої електроніки CES 2020 у Лас-Вегасі здивувала світ інноваційними гаджетами. (рос)