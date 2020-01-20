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Кількість безробітних за грудень збільшилась майже на 15% — Держстат

Понеділок, 20 січня 2020, 14:04
 

За грудень кількість безробітних осіб в Україні різко зросла на 15% — з 288,9 тисячі у листопаді, до 338,2 тисячі в грудні 2019 року.

Про це повідомляють оперативні дані Державної служби статистики.

При цьому кількість вакансій в грудні знизилася на 27%, а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становила 6 людей (у листопаді цей показник був 4 людини на одну вакансію).

Нагадуємо:

У Мінекономіки раніше повідомляли, що лише 12,8 мільйонів із 28,5 мільйонів українців працездатного віку працюють легально, решта - або на заробітках, або працюють неформально.

Також прем'єр-міністр Гончарук , заявяв, що ціль реформи ринку праці — створення 1 000 000 нових робочих місць за 5 років і пошук нової роботи за 2 місяці.

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Держстат безробіття

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