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Експрезидента "Укрбуду" зняли з рейсу в Лондон

Понеділок, 20 січня 2020, 11:45
 

Колишнього нардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень, зняли рейсу при спробі вильоту з України 20 січня.

Джерело: екснардеп Сергій Лещенко в Telegram, джерела УП у правоохоронних органах 

Пряма мова: "При спробі вильоту з України зняли з рейсу народного депутата 8 скликання Максима Микитася".

Деталі: Інших подробиць Лещенко не повідомив.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили цю інформацію. За словами співрозмовника, дозвіл Микитасю на виліт з України дав заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького Максим Грищук, але згодом скасував його.

За словами джерела УП, Микитась скаржився на здоров’я і просив дати дозвіл на виліт на лікування в Лондон.

Чому це важливо: Відповідно до рішення суду про запобіжний захід, підозрюваний Микитась вийшов під заставу. Водночас він мав прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи.

А такрож здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю. 

Передісторія:

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. 

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".

4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.

22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень.

25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу. 

25 грудня 2019 року Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року. 

Українська правда

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