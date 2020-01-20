У 124 містах України платіжки на тепло і гарячу воду знижено до 30% — Гончарук

У 124 містах України 131 підприємство теплокомуненерго здійснили перерахунок та знизили платіжки за тепло і гарячу воду до 30%, це стало можливим, через зниження ринкових цін на газ.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За словами прем’єра до урядової ініціативи долучились вже 19 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львов, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ.

Повідомляється, що у 5 обласних центрах переруханки проводитися не будуть, мова йде про Суми, Черкаси, Чернівці, Миколаїв та Полтавку.

Також Гончарук навів приклади зменшених платіжок по регіонам України:

"Так, до прикладу, за грудень 2019 року зменшено платіжки для населення:

— сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах:

від 80 грн у Київській обл. та до 292 грн у Львівській обл;

— по 2-кімнатних квартирах:

від 110 грн у Чернігівській обл, до 435 грн у Дніпропетровській обл.;

— по 3-кімнатних квартирах:

від 140 грн у Дніпропетровській обл, до 563 грн у Рівненській обл.

А, наприклад, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року", - пише Гончарук.

За словами прем’єра це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити корегування в платіжках.

Нагадуємо:

Раніше президент Володимир Зеленський зяавив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі Ради регіонів заявив, що "платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.

Також 17 січня Антимонопольний комітет рекомендував підприємствам теплокомуненерго і органам місцевого самоврядування переглянути тарифи для населення за опалення і гарячу воду через зниження ціни на газ.

Читайте також: Все, що ви хотіли знати про тарифи: як змінюються суми в платіжках і чому

Економічна правда