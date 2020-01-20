У 124 містах України платіжки на тепло і гарячу воду знижено до 30% — Гончарук
У 124 містах України 131 підприємство теплокомуненерго здійснили перерахунок та знизили платіжки за тепло і гарячу воду до 30%, це стало можливим, через зниження ринкових цін на газ.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
За словами прем’єра до урядової ініціативи долучились вже 19 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львов, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ.
Повідомляється, що у 5 обласних центрах переруханки проводитися не будуть, мова йде про Суми, Черкаси, Чернівці, Миколаїв та Полтавку.
Також Гончарук навів приклади зменшених платіжок по регіонам України:
"Так, до прикладу, за грудень 2019 року зменшено платіжки для населення:
— сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах:
від 80 грн у Київській обл. та до 292 грн у Львівській обл;
— по 2-кімнатних квартирах:
від 110 грн у Чернігівській обл, до 435 грн у Дніпропетровській обл.;
— по 3-кімнатних квартирах:
від 140 грн у Дніпропетровській обл, до 563 грн у Рівненській обл.
А, наприклад, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року", - пише Гончарук.
За словами прем’єра це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити корегування в платіжках.
Нагадуємо:
Раніше президент Володимир Зеленський зяавив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі Ради регіонів заявив, що "платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.
Також 17 січня Антимонопольний комітет рекомендував підприємствам теплокомуненерго і органам місцевого самоврядування переглянути тарифи для населення за опалення і гарячу воду через зниження ціни на газ.
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Економічна правда
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