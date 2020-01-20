МВФ прогнозує зміцнення світової економіки, але не таке швидке, як раніше

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в 2020 році світова економіка прискориться до 3,3% (з 2,9% в 2019 році), а в 2021 році на 3,4%.

Про це повідомляє Bloomberg.

У порівнянні з жовтнем 2019 року прогноз на 2020 рік погіршено на 0,1 п.п., а на 2021 рік - на 0,2 п.п.

За оцінками МВФ, є значні ризики, пов'язані із загостренням геополітичної напруженості, особливо між США і Іраном, а також з посиленням соціальної напруженості, подальшим погіршенням відносин США з торговими партнерами і поглибленням економічних суперечок між іншими країнами.

Водночас, як зазначає Bloomberg, відчуття стабілізації глобального зростання поділяють багато економістів, а також деякі центральні банки.

МВФ зробив скромне зниження прогнозів на 2020 рік для США і Єврозони, в той час як прогноз Індії був урізаний більш ніж на процентний пункт. Прогноз зростання світової торгівлі був знижений до 2,9% з 3,2%, що краще ніж торішній прогноз на 1%.