Україна опустилась на 3 позиції у рейтингу інноваційних економік — Bloomberg

У рейтингу інноваційних економік-2020 від агентства Bloomberg Україна втратила 3 позиції та посідає 56 місце із 60 у рейтингу.

Зазначається, що для рейтингу Bloomberg аналізує 60 економік - переважно, це країни Європи, Північної Америки та Азії.

Рейтинг очолила Німеччина (88, 21 бала), яка уперше за 6 років посунула Південну Корею. На другому та третьому місцях Південна Корея і Сінгапур відповідно.

Замикають топ-5 - Швейцарія і Швеція. Також до топ-10 увійшли Ізраїль, Фінляндія, Данія, США і Франція. Японія втратила 3 позиції та опустилась на 12 місце.

Китай - на 15 місці (+1 позиція). РФ у рейтингу-2020 посіла 26 місце (піднялась на 1 сходинку), Польща - 25 (-3 позиції).