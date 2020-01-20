Україна опустилась на 3 позиції у рейтингу інноваційних економік — Bloomberg
У рейтингу інноваційних економік-2020 від агентства Bloomberg Україна втратила 3 позиції та посідає 56 місце із 60 у рейтингу.
Зазначається, що для рейтингу Bloomberg аналізує 60 економік - переважно, це країни Європи, Північної Америки та Азії.
Рейтинг очолила Німеччина (88, 21 бала), яка уперше за 6 років посунула Південну Корею. На другому та третьому місцях Південна Корея і Сінгапур відповідно.
Замикають топ-5 - Швейцарія і Швеція. Також до топ-10 увійшли Ізраїль, Фінляндія, Данія, США і Франція. Японія втратила 3 позиції та опустилась на 12 місце.
Китай - на 15 місці (+1 позиція). РФ у рейтингу-2020 посіла 26 місце (піднялась на 1 сходинку), Польща - 25 (-3 позиції).
Рейтинг інноваційних економік розраховується на підставі інформації про інтенсивність досліджень та розробок, виробництво інноваційних послуг та товарів, продуктивність праці, активності патентної діяльності та інших показниках.
Індекс також враховує якість освіти та концентрацію високотехнологічних компаній у країні.
Економічна правда
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