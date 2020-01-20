Коболєв про прямі поставки газу з РФ: Будуть залежати від двох факторів

Можливість купівлі "Нафтогазом" природного газу безпосередньо у "Газпрома" залежатиме як від ціни, яку буе готова запропонувати російська компанія, так і від рішення Кабміну.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Закупівля буде залежати від двох чинників. Перший фактор знаходиться в рамках контролю "НАК "Нафтогаз України" - це ціна і комерційні параметри, чи є це справедливою, ринковою ціною.

За останні шість років справедливу ціну "Газпром" нам не пропонував жодного разу", - підкреслив Кболєв.

Він додав, що наразі ніщо не заважає "Газпрому" вийти з конкурентними пропозиціями.

"НАК "Нафтогаз" регулярно проводить аукціони, ми імпортуємо газ і нічого не заважає "Газпрому", наприклад, прийти на аукціони, запропонувати нам будь-яку ціну і конкурувати. Якщо така пропозиція надійде, на підставі комерційних розрахунків ми будемо приймати рішення. При цьому ще важливий політичний аспект. Швидше за все, подібне питання стане предметом розгляду уряду", - заявив голова правління "Нафтогазу".

"З директив по транзиту опція за домовленостями з імпорту газу "Газпрому" була усунена, переговорники такого мандата не мали. Чи буде уряд зараз давати такий дозвіл? Буде залежати від них", - підкреслив Коболєв.

Нагадаємо:

Раніше виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у підписаному сторонами протоколі про транзит газу ніяких домовленостей щодо прямих поставок газу немає.