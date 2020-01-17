Новини 17 січня: Гончарук, Приватбанк, "Нафтогаз"

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Про Гончарука. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському.

На зустрічі із Гончаруком президент заявив, що дає йому та уряду шанс працювати далі.

Про Приватбанк. Пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським структури за грудень і початок січня подали в цілому 285 позовів, щодо справ довколо Приватбанку.

Про розвиток фінсектору. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року містить майже 300 кроків та завдань, серед яких, зокрема, зниження частини тіньової економіки до мінімум 20% від ВВП.

Про гроші "сім’ї" Януковича і банк Порошенка. Суд наклав арешт на 247 млн грн на рахунках Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), які належали Всеукраїнському банку розвитку "сім'ї" Януковича, та зобов'язав МІБ перерахувати ці кошти на рахунки АРМА.

Про Бюро фінрозслідувань. Депутати Верховної Ради без обговорення відхилили законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань, який пройшов перше читання.

Про премії топ-менеджменту "Нафтогазу". Президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

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