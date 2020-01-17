"Ви глибоко в економіці": Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку

Президент Володимир Зеленський записав відео своєї зустрічі з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Я вирішив надати вам шанс і вашому уряду, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі...

Суспільство в цілому і я надали вам і уряду великий відсоток довіри, правильніше сказати, великий кредит довіри. Тому мені здається, що ви ще не розрахувались за цей кредит перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити...

Я дуже вас прошу, щоби ви запропонували Офісу президента і мені особисто нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, всіх відомств, замміністрів та будь-яких інших державних компаній, очільників цих компаній, заступників цих компаній...

Ви глибоко в економіці, глибоко в усіх сучасних процесах, глибоко у всіх процесах, що відбуваються в уряді. Наші депутати цього не знають. Коли вони отримують законопроєкти рішуче непопулярні іноді, які реформаторські, вони не мають час навіть з ними нормально ознайомитись, нормально попрацювати в колмітетах. Це не нормально. Зовсім. Налагодити цей процес, налагодити діалог з депутатами Верховної Ради".

Деталі: Гончарук подякував президентові, сказав, що Зеленський чітко сформулював задачі, які треба виконати. Пообіцяв, що уряд їх розгляне і незабаром виконає.

Президент і прем'єр домовилися, що до 4 лютого Кабмін прозвітує у парламенті.