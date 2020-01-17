"Ви глибоко в економіці": Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку
Президент Володимир Зеленський записав відео своєї зустрічі з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.
Джерело: Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Я вирішив надати вам шанс і вашому уряду, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі...
Суспільство в цілому і я надали вам і уряду великий відсоток довіри, правильніше сказати, великий кредит довіри. Тому мені здається, що ви ще не розрахувались за цей кредит перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити...
Я дуже вас прошу, щоби ви запропонували Офісу президента і мені особисто нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, всіх відомств, замміністрів та будь-яких інших державних компаній, очільників цих компаній, заступників цих компаній...
Ви глибоко в економіці, глибоко в усіх сучасних процесах, глибоко у всіх процесах, що відбуваються в уряді. Наші депутати цього не знають. Коли вони отримують законопроєкти рішуче непопулярні іноді, які реформаторські, вони не мають час навіть з ними нормально ознайомитись, нормально попрацювати в колмітетах. Це не нормально. Зовсім. Налагодити цей процес, налагодити діалог з депутатами Верховної Ради".
Деталі: Гончарук подякував президентові, сказав, що Зеленський чітко сформулював задачі, які треба виконати. Пообіцяв, що уряд їх розгляне і незабаром виконає.
Президент і прем'єр домовилися, що до 4 лютого Кабмін прозвітує у парламенті.
Що передувало: За даними УП, 13 січня в Офісі президента відбулася велика апаратна нарада за участі усього керівництва ОП, Кабінету міністрів та Верховної Ради.
Гончарук і його уряд звітували перед президентом. За словами очевидців, Гончарук повідомив, що Кабмін виконав близько 80% завдань, які йому поставили в ОПУ.
Нагадаємо:
15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх: наприклад, що гривня зміцнюється завдяки тому, що її сильно розгойдували перед виборами.
У Кабміні заявили, що не мають інформації про справжність записів.
Деякі ЗМІ писали, що прослушку могло встановити Управління держохорони, але в УДО заявили, що не причетні ні до "зливу", ні до прослуховування топпосадовців.
16 січня Гончарук заявив, що ворогам не вдасться зупинити його й обгрунтував, чому він не "профан" в економіці.
Вранці 17 січня стало відомо, що Гончарук написав заяву про відставку і поїхав до Офіса президента на консультації замість засідання Верховної Ради, де була передбачена година запитань до уряду.
Замість прем’єра перед нардепами виступав глава МЗС Вадим Пристайко.
17 січня після обіду Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.
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