Справи Приватбанку: з грудня подано 285 судових позовів від структур Коломойського — ЗМІ

Пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським структури за грудень і початок січня подали в цілому 285 позовів, щодо справ довколо Приватбанку.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

Цю інформацію виданню також підтвердили юристи Приватбанку. Всі позови умовно можна розділити на три групи.

Перша група, так звані трансформаційні — 220 позовів

Це позови від 36 компаній, пов’язаними з колишніми власниками банку, які напередодні націоналізації Приватбанку стали його позичальниками в результаті трансформації / реструктуризації його корпоративного кредитного портфеля на 127 млрд грн

З урахуванням відсотків підтверджена аудиторами сума боргу становить 213 млрд грн. Тоді ці компанії, отримавши позики в ПриватБанку під 10,5% річних на підставі договорів поручительства, погасили борги попередніх позичальників, надавши менш якісне заставне майно.

Як раніше повідомляла заступниця голови правління Приватбанку Галина Пахачук, всі пов’язані з колишніми власниками особи винні банку близько 240 млрд грн.

Зараз ці 36 трансформаційних компаній хочуть через суд визнати недійсними відповідні договори поруки та кредитні угоди.

Друга група — це позови міноритарних акціонерів у Госпсуд Києва — 45

Міноритарні акціонери оскаржують в тому числі процедуру bail-in — примусову конвертацію їх депозитів в нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації Приватбанку.

Серед цих акціонерів колишній топ-менеджмент Приватбанку — екс-голова правління Олександр Дубілет. До націоналізації банку Дубілет був міноритарним акціонером — йому належало 2,7249% акцій.

Аналогічні позови до Господарського суду Києва наприкінці грудня 2019 року подали й інші колишні керівники ПриватБанку, які також володіли невеликими пакетами акцій банку.

Як пояснили виданню юристи Приватбанку, ця група позовів була подана, бо 21 грудня закінчувався термін позовної давності (3 роки), коли вони могли б це зробити. Також зазначається, що як і перша група трансформаційних позовів, вони подали заяву до Господарського суду Києва.

Третя група позовів проти керівництва ПриватБанку — 20

Профспілка, зокрема, створена Максимом Шевченком, що відповідає в ПриватБанку за повернення боргів, почала подавати позови до судів в Дніпрі, намагаючись скомпрометувати голову правління ПриватБанку Петра Крумханзла і нинішню наглядову раду банку на чолі з Шерон Іскі.

Дії цієї профспілки інформаційно пов’язують з наближеним до Коломойського нардепом Олександром Дубинським.

За даними видання, ця профспілка обслуговує місцева дніпропетровська юркомпанія Sherman.

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