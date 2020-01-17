Премії топ-менеджменту "Нафтогазу": Зеленський натякнув на можливе перезавантаження НАК

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Президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Про це він сказав на зустрічі з прем'єром.

"Друге, що я вас дуже прошу, - розібратися із більш складним питанням, у якій не все залежить від вас, але я дуже прошу вас розібратися з ситуацією, яка теж обернеться великим скандалом - НАК "Нафтогаз". З приводу відсотка, який вони отримають від 2,9 млрд доларів, які ми отримали від РФ. З тим відсотком, що вони отримують згідно контракту, - 29 млн доларів. Вони теж повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, а ще й залишатися людьми", - заявив Зеленський.

"Знайти вихід із ситуації, запропонувати виходи. Чи вони вас почують, чи вони не почують вас - тоді вони почують людей, чи юристів, чи ще когось. Чи буде повністю перезавантажений НАК "Нафтогаз". І ми з вами повинні повністю розробити стратегію, як це зробити тоді", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром".

Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів – 1% від суми виграшу у суперечці з "Газпромом". У 2018 році було виплачено 20 млн доларів.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

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Економічна правда