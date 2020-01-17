Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"В останні дні всі ви стали свідками подій, що розгортаються навколо злитих в мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в уряді. Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо президента, який є нашим політичним лідером", – написав прем'єр.

На думку Гончарука, за публікацією записів можуть стояти групи впливу, "які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків".

"Я прийшов на посаду — виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент", – зазначив прем'єр.

Гончарук додав, що Зеленському українці висловили безпрецедентну довіру. "І він має повне право оцінювати ефективність кожного члена своєї команди, що змінює країну", – написав прем'єр-міністр.

Гончарук також прозвітував про результати своєї роботи за 4 місяці, вказавши, що "вже за цей короткий проміжок часу багато чого вдалося".

Він додав, що крім того, його команда підготувала "серйозний фундамент для розвитку країни у 20-му році" – зокрема щодо запуску низки онлайн-сервісів у найближчі місяці, які "назавжди спростять життя людей".

Головним викликом прем’єр назвав необхідність подолати корупцію у держсекторі, вказавши, що "за кілька місяців досить складно знищити кримінальні схеми, які вибудовувалися десятиріччями".

Свій Кабмін він назвав "командою порядних людей" і запевнив, що "на топ-рівні в уряді корупції немає".

Згідно зі статтею 15 закону про Кабмін, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку – і парламент має розглянути це питання не пізніше, ніж на 10-й день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня ухвалення рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Рішення парламенту про відставку прем’єра має наслідком відставку всього складу уряду.

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Нагадуємо:

15 січня у мережі з'явилася нібито прослушка, де звучать голоси, схожі на голоси Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової та міністерки фінансів Оксани Маркарової.

Чиновники обговорюють ситуацію в економіці та сценарії простого пояснення цієї ситуації президенту Зеленському.

Станом на 17 січня youtube-канал, на якому з'явилися відеозаписи з нібито розмовою топ-чиновників, був видалений користувачем.

Економічна правда