Стратегія розвитку фінсектору у цифрах: що планують зробити за 5 років
Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року містить майже 300 кроків та завдань, серед яких, зокрема, зниження частини тіньової економіки до мінімум 20% від ВВП.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
Серед головних показників, яких регулятори планують досягти до 2025 року: зниження частки тіньової економіки до мінімум 20% від ВВП, наразі – 30%;
- зниження частки державного боргу до мінімум 40% від ВВП, наразі – близько 50%;
- підвищення частки кредитування до щонайменше 22% від ВВП, на сьогодні – 16,5%;
- зниження частки кредитів, які не виплачуються, до 10%, на сьогодні – 53%;
- зниження частки доларових депозитів до мінімум 30%, наразі – понад 40%;
- зниження частки держави в банківській системі до мінімум 25%, на сьогодні – 60%;
- підвищення довіри громадян до фінансової системи до 60%, наразі – 10%;
- зниження частки готівки в економіці до 7,5% від ВВП, наразі – 9,2%.
"Виконання кроків стратегії та досягнення визначених показників створить умови для ефективної роботи бізнесу та підвищення добробуту громадян. Адже це є основним завданням фінансового сектору та регуляторів", - заявили в НБУ.
Нагадаємо:
Регулятори фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року, серед основних напрямів Стратегії - зміцнення фінансової стабільності та сприяння макроекономічному розвитку і зростанню економіки.
Економічна правда
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