Всі розділи
Укр / Рус

Стратегія розвитку фінсектору у цифрах: що планують зробити за 5 років

П'ятниця, 17 січня 2020, 16:28
 

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року містить майже 300 кроків та завдань, серед яких, зокрема, зниження частини тіньової економіки до мінімум 20% від ВВП.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Серед головних показників, яких регулятори планують досягти до 2025 року: зниження частки тіньової економіки до мінімум 20% від ВВП, наразі – 30%;

  • зниження частки державного боргу до мінімум 40% від ВВП, наразі – близько 50%;
  • підвищення частки кредитування до щонайменше 22% від ВВП, на сьогодні – 16,5%;
  • зниження частки кредитів, які не виплачуються, до 10%, на сьогодні – 53%;
  • зниження частки доларових депозитів до мінімум 30%, наразі – понад 40%;
  • зниження частки держави в банківській системі до мінімум 25%, на сьогодні – 60%;
  • підвищення довіри громадян до фінансової системи до 60%, наразі – 10%;
  • зниження частки готівки в економіці до 7,5% від ВВП, наразі – 9,2%.

"Виконання кроків стратегії та досягнення визначених показників створить умови для ефективної роботи бізнесу та підвищення добробуту громадян. Адже це є основним завданням фінансового сектору та регуляторів", - заявили в НБУ.

Нагадаємо:

Регулятори фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року, серед основних напрямів Стратегії - зміцнення фінансової стабільності та сприяння макроекономічному розвитку і зростанню економіки.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ фінанси

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Справа Рожкової: проти баришівського судді відкрили дисциплінарне провадження 17 січня 2020, 15:59
МВФ висловив підтримку Гончаруку і Нацбанку 17 січня 2020, 10:40
70% компаній планують підвищувати зарплати працівникам протягом року — опитування НБУ 16 січня 2020, 20:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!