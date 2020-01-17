Стратегія розвитку фінсектору у цифрах: що планують зробити за 5 років

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року містить майже 300 кроків та завдань, серед яких, зокрема, зниження частини тіньової економіки до мінімум 20% від ВВП.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Серед головних показників, яких регулятори планують досягти до 2025 року: зниження частки тіньової економіки до мінімум 20% від ВВП, наразі – 30%;

зниження частки державного боргу до мінімум 40% від ВВП, наразі – близько 50%;

підвищення частки кредитування до щонайменше 22% від ВВП, на сьогодні – 16,5%;

зниження частки кредитів, які не виплачуються, до 10%, на сьогодні – 53%;

зниження частки доларових депозитів до мінімум 30%, наразі – понад 40%;

зниження частки держави в банківській системі до мінімум 25%, на сьогодні – 60%;

підвищення довіри громадян до фінансової системи до 60%, наразі – 10%;

зниження частки готівки в економіці до 7,5% від ВВП, наразі – 9,2%.