Рада відхилила законопроєкт про Бюро фінрозслідувань

Депутати Верховної Ради без обговорення відхилили законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань, який пройшов перше читання.

Відповідне рішення підтримали 253 нардепи, проти - 4.

13 січня фінансовий комітет Ради рекомендував не приймати закон про Бюро фінансових розслідувань.

За даними видання НВ Бізнес, причина такого рішення парламентського комітету пов'язана з тим, що президент Володимир Зеленський вирішив, що Бюро фінансових розслідувань має бути підконтрольне Офісу президента, а не Мінфіну, як раніше було прописано у законопроєкті.

Нагадаємо:

2 жовтня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань.

Проєкт передбачає створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через Міністра фінансів.

Бюро фінансових розслідувань – орган досудового розслідування, основним завданням якого буде запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.

Бюро фінансових розслідувань складатиметься з центрального апарату і територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи.

Економічна правда