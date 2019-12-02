Новини 2 грудня: зміна керівництва "Нафтогазу", поставки російського газу, вирубка лісів
Про зміну керівництва "Нафтогазу". Міністр енергетики Олексій Оржель, заявив що було прийнято рішення, щодо зміни керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогаз та Укренерго.
Про поставки російського газу. Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.
Про вирубку лісів. Прийняті парламентом зміни до закону "Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону" насправді легалізують поступові вирубки і створюють інші ризики для природи.
Про "транзитні переговори". Міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.
Про обшуки в Одеському аеропорті. Генеральна прокуратура та співробітники економічної безпеки СБУ провели обшуки на території міжнародного аеропорту Одеса та офісних приміщеннях підприємців-підрядників, які виконували ремонт аеропорту.
Про санкції Китаю проти США. Китай ввів санкції проти американської неурядової правозахисної організації Human Rights Watch та призупинив розгляд заявок морських суден США на захід у Гонконг.
Про масштабне звільнення митників. Очільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що з запуском нової митниці буде звільнено понад 500 найбільш одіозних працівників митниці.
Про падіння промвиробництва. У Міністерстві економіки заявили, що рекордне падіння промисловості на 5% у річному вимірі є наслідком загальносвітового тренду.
Ви хочете знати більше?
Дорожче, ніж в Брюсселі: як українська "молочка" програє Україну виробникам з ЄС
Імпортних молочних продуктів в українських торгівельних мережах стає дедалі більше. Натомість виробництво молока в Україні зменшується. Що відбувається, і чому імпорт "молочки" з ЄС б'є рекорди?
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua