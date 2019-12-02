Новини 2 грудня: зміна керівництва "Нафтогазу", поставки російського газу, вирубка лісів

Про зміну керівництва "Нафтогазу". Міністр енергетики Олексій Оржель, заявив що було прийнято рішення, щодо зміни керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогаз та Укренерго.

Про поставки російського газу. Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.

Про вирубку лісів. Прийняті парламентом зміни до закону "Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону" насправді легалізують поступові вирубки і створюють інші ризики для природи.

Про "транзитні переговори". Міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.

Про обшуки в Одеському аеропорті. Генеральна прокуратура та співробітники економічної безпеки СБУ провели обшуки на території міжнародного аеропорту Одеса та офісних приміщеннях підприємців-підрядників, які виконували ремонт аеропорту.

Про санкції Китаю проти США. Китай ввів санкції проти американської неурядової правозахисної організації Human Rights Watch та призупинив розгляд заявок морських суден США на захід у Гонконг.

Про масштабне звільнення митників. Очільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що з запуском нової митниці буде звільнено понад 500 найбільш одіозних працівників митниці.

Про падіння промвиробництва. У Міністерстві економіки заявили, що рекордне падіння промисловості на 5% у річному вимірі є наслідком загальносвітового тренду.

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