Китай ввів санкції проти США через підтримку протестів у Гонконгу
Китай ввів санкції проти американської неурядової правозахисної організації Human Rights Watch та призупинив розгляд заявок морських суден США на захід у Гонконг.
Про це повідомляє AFP.
Введення санкцій проти Human Rights Watch офіційний Пекін пояснив тим, що організація підтримує протестувальників у Гонконгу. У цьому Китай побачив підтримку екстремізму.
Також, за даними видання, китайський уряд призупинив розгляд заявок американських суден на захід у Гонконг.
Введенням санкцій Китай відповів на прийнятий у США закон про демократію та права людини у Гонконгу, який дозволяє застосовувати економічні і дипломатичні санкції до порушників. 28 листопада цей закон підписав президент США Дональд Трамп.
У МЗС Китаю заявили, що підписаний Трампом закон на підтримку протестувальників у Гонконгу є серйозним втручанням у справи Китаю.
Економічна правда
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