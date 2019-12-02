Китай ввів санкції проти США через підтримку протестів у Гонконгу

Китай ввів санкції проти американської неурядової правозахисної організації Human Rights Watch та призупинив розгляд заявок морських суден США на захід у Гонконг.

Про це повідомляє AFP.

Введення санкцій проти Human Rights Watch офіційний Пекін пояснив тим, що організація підтримує протестувальників у Гонконгу. У цьому Китай побачив підтримку екстремізму.

Також, за даними видання, китайський уряд призупинив розгляд заявок американських суден на захід у Гонконг.

Введенням санкцій Китай відповів на прийнятий у США закон про демократію та права людини у Гонконгу, який дозволяє застосовувати економічні і дипломатичні санкції до порушників. 28 листопада цей закон підписав президент США Дональд Трамп.

У МЗС Китаю заявили, що підписаний Трампом закон на підтримку протестувальників у Гонконгу є серйозним втручанням у справи Китаю.

Економічна правда