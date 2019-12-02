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500 найбільш одіозних митників буде звільнено — Нефьодов

Понеділок, 2 грудня 2019, 16:03

Очільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що з запуском нової митниці буде звільнено понад 500 найбільш одіозних працівників митниці.

Про це він повідомив в інтерв’ю для UA: Українське радіо.

"Зараз із вже офіційним запуском нової Держмитслужби більше 500 найбільш одіозних співробітників митниці не будуть переведені в нову структуру та будуть звільнені", — зауважив Нефьодов.

Очільник митниці наголосив, що без якісного оновлення складу відомства корупція буде продовжуватися.

"Скорочення структур звичайно дасть певну економію на витратах. Звичайно, вона допоможе скоординувати і централізувати певні процеси. Але, що не менш важливо, це просто ще й технічне, тактичне рішення аби оновити керівний склад.

Тому що я абсолютно не вірю людям, які 20 років створювали ту систему, яка очевидно не задовольняє ні нас як платників податків, ні політиків", — пояснив він.

"Тому оновлення кадрів — це дуже важлива складова реформи. Без звільнення як мінімум півтисячі старих кадрів, які заплямували себе, рухатися вперед, це чесно кажучи, імітація реформи. Імітувати реформу я точно не буду", — підкреслив Нефьодов.

Нагадаємо:

Державна митна служба зареєструвала юридичні особи усіх 16 митниць та призначило в.о. для кожної з них. Запуск оновленої митниці заплпновано на грудень.

 

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митниця

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