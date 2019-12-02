Голова екологічного комітету Ради збрехав про заборону вирубки лісів — ЗМІ

"Законопроект перестав відповідати задекларованій меті через поправки, які внесли до нього між першим та другим читанням народні депутати Олег Бондаренко від "Слуги народу" та Степан Івахів із групи "За майбутнє".

Попередня редакція закону забороняла будь-які види рубок головного користування (тобто рубок для заготівлі деревини) у високогірних лісах, розташованих вище 1100 метрів, селе- та лавинонебезпечних місцевостях і в берегозахисних ділянках лісу. Тобто попередня редакція забороняла і суцільні, і поступові рубки для заготівлі деревини. Дозволялися тільки санітарні - вирубка хворих дерев", - йдеться у сюжеті.

Водночас нова редакція встановлює мораторій лише на суцільні рубки.

Суцільні рубки у ньому визначаються як "рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за один прийом, крім останнього заходу поступової рубки". У свою чергу кінцевий прийом поступових рубок, згідно чинного законодавства, призначається за наявності життєздатного підросту висотою від 0,5 до 1,5 метри.

"Тобто тепер ліс у Карпатах можна рубати в декілька прийомів, залишаючи на його місці 0,5-1,5 метрові деревця.

Також раніше заготівля і вивезення деревини дозволялося "тільки з використанням колісних та гужових засобів, повітряно-трелювальних установок...". Відтепер ця норма звучить як "переважно з використанням природозберігаючих систем машин і механізмів та гужового транспорту, що забезпечують допустимий вплив на довкілля", - наголошують у Bihus Info.

За версією авторів законопроекту, це було зроблено для того, щоб завозити з Європи нові трактори на гусеничних платформах із системами повітряного трелювання деревини.

Але, на думку екологів, цією лазівкою можуть скористатися не для завезення нової техніки, а для узаконення старих гусеничних тракторів, які трелюють деревину шляхом волочіння і шкодять довкіллю.

Нагадаємо:

Раніше екологи заявили, що ухвалений парламентом та підписаний президентом закон про заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах насправді спрощує рубку деревини.

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах.

Довідково: Олег Бондаренко у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 60 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова комітету з питань екологічної політики та природокористування. Експерт "Команди Зеленського" з питань екології та правових питань.

Степан Івахів пройшов до нинішнього парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 21 округом (Волинська область). Член депутатської групи "За майбутнє". Перший заступник голови комітету з питань екологічної політики та природокористування. Співвласник бізнес-групи "Континіум" та мереж авто заправок "WOG".

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