Генпрокуратура провела обшуки в одеському аеропорту

Генеральна прокуратура та співробітники економічної безпеки СБУ провели обшуки на території міжнародного аеропорту Одеса та офісних приміщеннях підприємців-підрядників, які виконували ремонт аеропорту.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури

Правоохоронці шукали докази завищення обсягів та вартості ремонтних робіт на території аеропорту, яке могло призвести до незаконного прибутку на суму понад 11 млн грн.

Слідчі вилучили оригінали договорів, актів прийому виконаних робіт та інших документів щодо проведених господарсько-фінансових операції.

Оперативники СБУ встановили, що посадовці у змові з підконтрольним їм генпідрядником робіт безпідставно перераховували гроші комерційним структурам, що мають ознаки фіктивності.

Фірми були оформлені як субпідрядники, з ними підписувались акти прийому – передачі робіт та послуг, які фактично виконані не були.

Наразі керівнику комерційної структури генпідрядника оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



Економічна правда