Всі розділи
Укр / Рус

Є політичне рішення про зміну керівництва Нафтогазу та Укренерго — Оржель

Понеділок, 2 грудня 2019, 12:22

Міністр енергетики Олексій Оржель, заявив що було прийнято рішення, щодо зміни керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогаз та Укренерго.

Про це він заявив під час брифінгу для преси. 

"Ми припинил повноваження голови "Енергоатому", це велике кадрове рішення. Разом з тим, можемо говорити, що було прийнято політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях. Це не є питання однієї компанії чи взаємовідносин між міністром та керівниками окремих компаній", - заявив Оржель.

Міністр також підкреслив, що має по кожному з стратегічних підприємств певні питання по ефективності використанню коштів та зловживаннях.

Водночас він наголосив, що попередні керівники можуть в майбутньому повернутися на свої посади.

"Разом з тим це є припинення повноважень, воно дозволяє тій самій людині брати участь у новому конкурсі", - підкреслив Оржель.

Оржель, відповідаючи на питання журналістки також підтвердив, що зміни відбудуться і у керівництві Нафтогазу та Укренерго. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!