Є політичне рішення про зміну керівництва Нафтогазу та Укренерго — Оржель

Міністр енергетики Олексій Оржель, заявив що було прийнято рішення, щодо зміни керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогаз та Укренерго.

Про це він заявив під час брифінгу для преси.

"Ми припинил повноваження голови "Енергоатому", це велике кадрове рішення. Разом з тим, можемо говорити, що було прийнято політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях. Це не є питання однієї компанії чи взаємовідносин між міністром та керівниками окремих компаній", - заявив Оржель.

Міністр також підкреслив, що має по кожному з стратегічних підприємств певні питання по ефективності використанню коштів та зловживаннях.

Водночас він наголосив, що попередні керівники можуть в майбутньому повернутися на свої посади.



"Разом з тим це є припинення повноважень, воно дозволяє тій самій людині брати участь у новому конкурсі", - підкреслив Оржель.



Оржель, відповідаючи на питання журналістки також підтвердив, що зміни відбудуться і у керівництві Нафтогазу та Укренерго.

Економічна правда