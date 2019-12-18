Єврокомісія розраховує досягнути політичної угоди по транзиту газу 19 грудня

Європейська комісія розраховує на досягнення політичної угоди щодо транзиту газу за підсумками тристоронніх переговорів за участі України та РФ, що відбудуться 19 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії на брифінгу Тім МакФі у Брюсселі.

"Ми не можемо спекулювати щодо того, якими будуть результаті переговорів. Але ми очікуємо на конструктивну дискусію і досягнення політичної угоди, яка враховуватиме всі ключові параметри для майбутнього контракту із транзиту газу", - сказав МакФі.

Він також заявив, що після зустрічі, яка на відміну від попередніх відбудеться у Берліні, а не в Брюсселі, планується пресконференція, орієнтовно о 19:30 за київським часом

Нагадуємо:

17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.

16 грудня НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року в переговорах з Газпромом наразі не досягнуто.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

