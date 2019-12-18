Коболєв: Вірогідність підписання транзиту до 1 січня безперервно наближається до нуля

Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що вірогідність підписання газової транзитної угоди між Україною та Росією до 1 січня дуже маленька.

Про це він заявив на презентації "Фінальний відлік до анбандлінгу" в середу.



"Важко передбачити, що буде на перемовинах з Газпромом, сподіваюсь що контракт буде підписано.



Але вже можна говорити, що вірогідність підписання транзитного контракту до 1 січня дуже маленька. Є такий термін в математиці "безперервно наближається до нуля, але сподіваємось на краще.

Якщо транзиту не буде, то нового оператора ГТС чекає чудова можливість пройти випробування стресс-тестом, яке підтвердить що анбандлінг пройшов добре", - заявив Коболєв.

Нагадуємо:



17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.

16 грудня НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року в переговорах з Газпромом наразі не досягнуто.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.



25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу. "Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів. У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Економічна правда