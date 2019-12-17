Вартість кредиту на купівлю землі буде 3-5% — Милованов

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що фактична вартість кредиту на купівлю землі буде від 3 до 5%.



Про це він повідомив на відкритому прес-марафоні щодо земельної реформи.

Милованов підкреслив, що поки держава готова надавати фінансові інструменти тільки власникам землі до 500 гектарів.



Він зазначив, що буде, як мінімум два види фінансової допомоги:



1. Страхування кредитів виданих на землю.

За словами Милованова, громадяни, чи компанії, які підходять під критерії (критерії на отримання кредитів будуть озвучені найближчим часом, також буде сформований реєстр фізичних і юридичних осіб-фермерів), зможуть отримати страхування кредитів.

"Страхування кредитів дає можливість банку надавати кредити без кредитної історії, це важливо, тому що багато людей працюють в готівці і не можуть показати бізнес-модель", - заявив він.

2. Компенсація фінансово-відсоткової ставки, або часткова компенсація тіла кредиту, на рівні облікової ставки 13,5%.

"Фактична вартість кредиту буде від 3% до 5% всю іншу частину ми компенсуємо", - підкреслив міністр економіки.



Нагадуємо:



Уповноважений президента по земельним питанням Роман Лещенко розповів ключові моменти по продажу землі власникам паїв.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що дискусії з питання концентрації землі сільськогосподарського призначення в одних руках ведуться навколо 50 тисяч гектар, що в чотири рази нижче ніж в законопроекті №2178-10 прийнятому в першому читанні.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про запуск ринку землі сільгосппризначення.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Знати більше: "Спартанці", "медвечуківці", "соросята", "єжовщина" і не тільки: депутатські "перли" про земельну реформу

Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда





