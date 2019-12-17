Уповноважений президента з земельних питань розповів, як власники зможуть продати землю

Уповноважений президента по земельним питанням Роман Лещенко розповів ключові моменти по продажу землі власникам паїв.

Лещенко заявив, що якщо власник захоче продати свою землю сільськогосподарського призначення, то зможе це зробити дотримуючись трьох основних моментів:

- угода продажу землі можуть бути здійснено тільки нотаріально і зроблена за усіма відповідними нормами;

- землю можна продати лише за ціну не меншу встановленій за нормо-грошевою оцінкою на момент продажу;

- першочергове право купівлі землі має діючий орендар, якщо власник землі та орендар не зможуть домовитися по ціні, тоді надається право продати землю 3-м особам.

Також він зазначив, що оплата за купівлю землі можлива тільки в безготівковій формі банківським перерахунком з виплатою усіх відповідних податків.



Нагадаємо:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що дискусії з питання концентрації землі сільськогосподарського призначення в одних руках ведуться навколо 50 тисяч гектар, що в чотири рази нижче ніж в законопроекті №2178-10 прийнятому в першому читанні.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про запуск ринку землі сільгосппризначення.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

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Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда





