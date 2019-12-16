"Нафтогаз" заперечує наявність домовленостей з Росією щодо транзиту газу

НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року в переговорах з Газпромом наразі не досягнуто.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і в тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії", – йдеться в повідомленні.

Про будь-які досягнуті домовленості компанія повідомить через офіційні джерела.

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Нагадуємо:

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.



25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу. "Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів. У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Економічна правда