Нафтогаз та Газпром ведуть перемовини у Відні — ЗМІ
Представники НАК "Нафтогаз України" та "Оператору газотранспортної системи України" в п'ятницю у Відні проводять двосторонні консультації з "Газпромом".
Про повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в НАК.
"Це двосторонні консультації на рівні компаній", - сказав співрозмовник агентства.
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Нагадуємо:
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
9 грудня президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.
У Нафтогазі назвали корисними перемовини Зеленського та Путіна щодо газового транзиту, і заявили що "своп" контракти можуть забезпечити компанії дохід, адекватний компенсації за відкликання позовів у Стокгольмському арбітражі в понад 12 мільярдів доларів.
До цього, 4 грудня президент Росії Володимир Путін назвивав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
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