Нафтогаз та Газпром ведуть перемовини у Відні — ЗМІ

Представники НАК "Нафтогаз України" та "Оператору газотранспортної системи України" в п'ятницю у Відні проводять двосторонні консультації з "Газпромом".



Про повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в НАК.

"Це двосторонні консультації на рівні компаній", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте також: На порозі газової війни: що буде, якщо не вдасться підписати транзит з "Газпромом"

Нагадуємо:

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

9 грудня президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

У Нафтогазі назвали корисними перемовини Зеленського та Путіна щодо газового транзиту, і заявили що "своп" контракти можуть забезпечити компанії дохід, адекватний компенсації за відкликання позовів у Стокгольмському арбітражі в понад 12 мільярдів доларів.

До цього, 4 грудня президент Росії Володимир Путін назвивав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

