Гончарук: ніякі переговори про прямі поставки газу з РФ не ведуться 

Українська сторона не веде жодних перемовин щодо прямих поставок газу з Росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу по результатам засідання уряду.

"У нас є переговори про продовження транзиту газу до ЄС, це перемовини які ведуться.



..Не існує окремих перемовин про купівлю газу у РФ", - підкреслив Гончарук.



Прем’єр зазначив, що Україні потрібен контракт за європейськими правилами на довгий період.



"Довгостроковий контракт це не питання грошей, а питання енергетичної безпеки", - наголосив очільник уряду.

Також перемовини про прямі поставки газу між Україною та РФ Гончарук назвав здачею інтересів держави.

"Серед задач уряду - забезпечення зростання української економіки. Ми будемо робити все залежне аби ринковими методами зробити дешевшим ціни на енергоносії, але точно не ціною здачі національних інтересів", - резюмував Гончарук.



Нагадаємо:



26 листопада міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, заявив, що Кабінет міністрів може розробити механізм, згідно з яким потенційні знижки на газ "Газпрому" при ймовірних прямих поставках в Україну з 2020 року будуть "вилучатися" та направлятися на реалізацію соціально важливих заходів.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

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Економічна правда