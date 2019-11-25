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Оржель: якщо ми підпишемо договір з Газпромом — ціна буде однією з найнижчих в історії

Понеділок, 25 листопада 2019, 15:38

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що у разі підписання нової угоди про транзит з Газпромом, зважаючи на великі запаси газу у сховищах, ціна може стати однією з найдешевших за всю історію перемовин.

Про це він сказав на презентації планів роботи відомства.

Оржель підкреслив, що підписання нової угоди є абсолютним пріоритетом у планах Міненергетики та наголосив, що з прийняттям анбандлінгу питання подальших контрактів буде вирішуватися лише з огляду на економічну доцільність, без жодного політичного тиску.

Також Оржель зауважив на великі обсяги газу у підземних сховищах України та європейських країн, які можуть сказатися на ціні у нових домовленостях..

"Якщо ми підпишемо договір на транспортування з Газпромом, зважаючи на ті запаси які є в українських та європейських газосховищах , ми можемо стати свідками однієї з історично найнижчих цін на газ цієї зими", - резюмував міністр енергетики.

Також Оржель зазначив, що транзит газу може принести держбюджету до 3 мільярдів доларів надходжень.

Нагадаємо:

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ. 

5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Читайте такожНа порозі газової війни: що буде, якщо не вдасться підписати транзит з "Газпромом"

Економічна правда

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газ Газпром Міненергетики Нафтогаз

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