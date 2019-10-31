Новини 31 жовтня: ліміти для ФОПів, сільгоспземлі, відокремлення ГТС

Про ліміти для ФОПів. 29 жовтня депутати від "Слуги народу" Олександр Дубинський, Роксолана Підласа і Юлія Діденко зареєстрували законопроект №2338 про детінізацію ринку товарів і послуг, яким хочуть підвищити річні ліміти для ФОП.

Про сільгоспземлі. Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що за роки незалежності вкрали половину державних сільгоспземель - про це, за його словами, свідчить інвентаризація, яку проводить міністерство.

Про відокремлення ГТС. Верховна Рада ухвалила закон про анбандлінг "Нафтогазу" - відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачання.

Про середню зарплату. За даними Держстату за 2-й квартал 2019 року, найвища середня зарплатня в Україні в місті Маріуполь.

Про опалювальний сезон. НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що опалювальний сезон в деяких населених пунктах Дніпропетровської області під загрозою.

Про ексголову правління ДПЗКУ. У Литві затримано колишнього голову правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ), якого Національне бюро з березня 2017 року розшукувало як підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом завдання понад 60 мільйонів доларів збитків підприємству.

Про "майданчики Яценка". Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав ліквідацію приватних електронних майданчиків для оцінки нерухомого майна.

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