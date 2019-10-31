Всі розділи
Укр / Рус

Найвища середня зарплатня в Україні в Маріуполі - міністр економіки

Четвер, 31 жовтня 2019, 13:52

За даними Держстату за 2-й квартал 2019 року, найвища середня зарплатня в Україні в місті Маріуполь.

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов у Facebook.

Держстат порахував, що середня зарплата в Маріуполі - 17 114 гривень, на другому місці Київ - 15 561 гривень, далі йдуть Дніпро, Харків та Одеса.

Цікаво, що за даними сайту пошуку роботу jobs.ua середня зарплатня в Маріуполі становить 9 500 гривень — це найменший показник серед 5 вищевказаних міст. За тими ж даними Київ посідає першу сходинку з заробітною платнею в середньому в 13 900 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату Донецька область заборгувала 548,46 мільйона гривень по виплаті зарплат. Це найбільший показник серед регіонів України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Держстат

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Борги із зарплатні в Україні виросли на 18% — Держстат 28 жовтня 2019, 18:18
Україна нарощує дефіцит торгівлі товарами 15 жовтня 2019, 19:30
Інфляція повертається: В Україні вперше за три місяці зросли ціни 9 жовтня 2019, 18:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!