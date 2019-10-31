Депутати "Слуги народу" хочуть підняти ліміти для ФОПів: до 10 мільйонів для 3 групи

29 жовтня депутати від "Слуги народу" Олександр Дубинський, Роксолана Підласа і Юлія Діденко зареєстрували законопроект №2338 про детінізацію ринку товарів і послуг, яким хочуть підвищити річні ліміти для ФОП.

Текст законопроекту з'явився на сайті парламенту 31 жовтня.

Законопроект пропонує підвищити річні ліміти для ФОП, в рамках яких вони зможуть зберегти знижені податкові ставки:

- для 1-ї групи - з 0,3 млн до 1 млн грн/рік;

- для 2-ї групи - з 1,5 млн до 5 млн грн/рік;

- для 3-ї групи - з 5 млн до 10 млн грн/рік.

Також для ФОПів 1-ї групи, які надають побутові послуги пропонується ввести податкову ставку в 0%.

Для тих, хто працюють за іншими КВЕД цієї групи, ставку податку пропонують встановити на рівні не більше 10% розміру прожиткового мінімуму. З 1 грудня 2019 року він становитиме 2027 грн.

За словами ініціаторів законопроекту, в Україні на сьогодні зареєстровано 1,8 млн ФОП, з них 1,3 млн - платники єдиного податку.

За даними ДФС, за 2018 року ФОПи сплатили 19,6 млрд грн єдиного податку, що на 38% більше торішніх показників. У 2018 року збори за єдиний податок склали 14 млрд гривень.



Нагадаємо, нещодавно міністр економіки Тимофій Милованов запропонував обговорити скасування єдиного соціального внеску та зниження податку на доходи фізосіб.

Читайте детальніше: ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій законів про касові апарати (РРО) та "кешбек"

Економічна правда