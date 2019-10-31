Ексголову правління ДПЗКУ затримано у Литві

У Литві затримано колишнього голову правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ), якого Національне бюро з березня 2017 року розшукувало як підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом завдання понад 60 мільйонів доларів збитків підприємству.



Про це повідомила прес-служба НАБУ.



За даними ЕП мова йде про Петра Вовчука.



Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем"), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") Кримінального кодексу України.

За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію.

Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі понад 60 млн доларів.

Розслідувати наведені факти детективи НАБУ розпочали в липні 2016 року.

Дві особи пішли на угоду з обвинуваченням та компенсували завдані ними збитки в розмірі 60 тис. доларів. Справи стосовно ще двох осіб — радника голови правління ПАТ "ДПЗКУ" та представника міжнародного зернотрейдера — скеровані до суду. Ще одну особу оголошено в розшук.

Нагадаємо:

24 січня детективи НАБУ затримали одного з колишніх керівників ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) та представника міжнародного зернотрейдера.



Раніше в своєму розслідуванні "Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів" Економічна правда писала, як і куди виводилися кошти з держкомпанії.

