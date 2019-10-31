За роки незалежності з держвласності вкрали половину сільгоспземель - Милованов

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що за роки незалежності вкрали половину державних сільгоспземель - про це, за його словами, свідчить інвентаризація, яку проводить міністерство.

Про це він сказав у Кабміні на зустрічі з журналістами.

"Усіх завжди цікавить, що ж реально із землею. Ми всі разом чули, що у державних підприємствах усіх форм, із Академією аграрних наук, Міносвіти, інших, є близько мільйона 300 тисяч гектар. Колись по документах так було.

У цілому, хочу сказати, що зараз відбувається інвентаризація усіх держпідприємств, і виходить, що буде максимум 700 тисяч гектарів земель. Всі завжди думали, що мільйон триста. По документах, мабуть, було у 90 році. А якщо зайти в кадастр, то там взагалі 500 тисяч", - заявив заступник міністра некономіки Тарас Висоцький.

"Давай прямим текстом - це означає, що за 30 років, за роки незалежності України, половину державних земель, по суті, вкрали.

Вкрали різними схемами, перереєстрували на інші компанії, тому що по документах було мільйон триста, а зараз інвентаризація показує - ми ще її не закінчили, але очікувана цифра інвентаризації - 600-700 тисяч. Ми надамо інформацію, коли закінчимо, ця цифра може бути змінена, але факт є факт - земля зникла за 30 років, і це не прийнятно", - підкреслив міністр економіки Тимофій Милованов.

"Фізично ми ж розумієм, що вона не зникла, фізично залишилась на території України, але у державній власності її нема", - додав Висоцький.

"Якщо ми говорим про підприємства безпосередньо МінАПК, ми бачимо, що по документах мало би бути 111,2 тисяч гектар сільськогосподарських земель, у кадастрі зареєстровано 67 тисяч. Завершується інвентаризація, але об'єктивно там буде 65 - максимум 70 тисяч", - заявив він.

"Це означає, що по документах підприємство звітує, що в нього є одна цифра, коли дивишся в геокадастр - інша. Так, можливі помилки, ці помилки інвентаризація виявляє, але в результаті досить часто виявляється, що земля 5, 10, 15 років, рік тому була переведена за якимось рішенням на власність, на користь когось іншого", - пояснив Милованов.

Оксана Пирожок, ЕП