Опалювальний сезон у Дніпрі під загрозою – "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що опалювальний сезон в деяких населених пунктах Дніпропетровської області під загрозою.

Джерело: пресслужба "Нафтогазу"

Дослівно: "НАК попереджає мешканців міста Дніпро, П'ятихатки, смт Софіївка, села Лихівка та села Саксагань, яким постачають тепло підприємства КП "Дніпротеплоенерго": ДП "Софіївкатеплоенерго", ДП "Східтеплоенерго" та ДП "Південьтепломережа", про можливий зрив початку опалювального сезону через бездіяльність місцевої влади".

Деталі: Повідомляється, що підприємства звернулись до НАК, щоб укласти договорів про постачання газу, проте компанії використовують котельні, які експлуатували попередниками, які накопичили значні борги перед "Нафтогазом".

У НАК пишуть, що за ст. 22 закону "Про теплопостачання" ці підприємства зобов’язані були для укладання договору перевести на себе борги попередників, але вони категорично відмовилися.

Також "Нафтогаз" заявляє, що Дніпропетровську ОДА, Дніпропетровську облраду, якій і належать ці виробники тепла, попередили про можливий зрив опалювального сезону.

Відзначається, що Кабмін та міністерство розвитку громад та територій також знає про ймовірність зриву опалювального сезону.

Нагадаємо:

16 жовтня прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем. Гончарук сказав, що винятком є лише міста – Сміла (Черкаської області) й Новий Розділ (Львівської області).