Новини 25 жовтня: банкнота 1000 гривень, кінець Укрсоцбанку, проблеми у "Турецького потоку"

Про банкноту 1000 гривень. 25 жовтня у готівковому обігу з'явилася банкнота нового найвищого номіналу - 1 тисяча гривень.

Про кінець Укрсоцбанку. Національний банк відкликав ліцензію та виключив "Укрсоцбанк" із держреєстру банків - рішення пов'язане із приєднання банку до "Альфа-Банку" за спрощеною процедурою.

Про поділ Укрзалізниці. "Укрзалізниця" планує завершити поділ на 3 операторів - вантажного, пасажирського та інфраструктурного - до кінця 2021 року.

Про проблеми у "Турецького потоку". Окружний суд Амстердама 23 жовтня арештував 100% акцій компанії South Stream Transport BV, яка відповідає за будівництво та управління Турецьким Потоком.

Про оборудки Маркарової. Чинна міністерка фінансів Оксана Маркарова напередодні банкрутства банку, співвласником якого була, вивела з його активів на свою фірму більше 4000 кв.м. елітної нерухомості на Подолі, заплативши за майно у декілька разів менше його заставної вартості.

Про цейлонський чай. Чайне бюро Шрі-Ланки у рамках глобальної рекламної кампанії Цейлонського чаю виділить 50 мільйонів гривень на популяризацію чаю в Україні.

Про запаси газу. Україна збільшила обсяги газу у підземних сховищах до 21,6 мільярдів кубометрів - це найбільший за останні 10 років рівень.

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Тютюнові компанії "збирають валізи": кому це вигідно і з чого все почалося

Міжнародні компанії — виробники сигарет погрожують піти з України та відмовляються купувати в держави замовлені акцизні марки. Причина — скандальна поправка до законопроекту, яка перерозподіляє доходи на тютюновому ринку. Як це сталося і хто від цього виграє?